كونتي: لا أحد يستطيع إيقاف سيتي حاليا

أشاد الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة بالمتصدر مانشستر سيتي الذي يستضيف فريقه يوم الأحد ضمن المرحلة التاسعة والعشرين، معتبرا إنه "لا يمكن إيقافه في الوقت الحالي".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس متخلفا بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي قبل اللقاء المرتقب بينهما على ملعب الاتحاد.

ويدخل سيتي المباراة منتشيا بفوز مزدوج وبنتيجة واحدة 3-صفر على أرسنال في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة يوم الأحد الماضي، ثم في عقر داره في الدوري يوم الخميس.

ويغرد مانشستر سيتي خارج السرب إذ يتقدم على منافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد بفارق 16 نقطة، وبات تتويجه باللقب مسألة وقت ليس إلا.

وأشاد كونتي بقوة مانشستر سيتي في مؤتمر صحافي، وقال: لا يمكن إيقافهم في الوقت الحالي. يتعين علينا أن نمنح كل تقديرنا لهذا الفريق لأنه يعيش مشوارا رائعا هذا الموسم. في بعض الأحيان من الصعب إيجاد نقطة ضعف في هذا الفريق.

وأنهى سيتي الموسم الماضي في المركز الثالث متخلفا بفارق 15 نقطة عن تشيلسي، ولدى سؤال كونتي عن الاختلاف الكبير بين الفريقين في هذه الفترة الزمنية القصيرة، ألمح المدرب الايطالي إلى خيبة أمله جراء سلسلة من الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين مجلس إدارة النادي حول صفقات الانتقالات.

وقال في هذا الصدد: عندما تعمل بشكل جيد جدا وثمة شعور رائع بين المدرب والنادي، تستطيع العمل بالطريقة التي تريدها من أجل تعزيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف: يملك مانشستر سيتي فرصة إنفاق الكثير من الأموال، وعندما تربط هذا الأمر بوجود مدرب جيد وإمكانية لإنفاق أموال طائلة فهذه هي النتيجة النهائية.

وعما إذا كان يتوقع أن يواصل سيتي سيطرته الموسم المقبل، قال كونتي: نعم، بكل تأكيد لأنهم يملكون القدرة على الإنفاق، تعزيز نوعية التشكيلة الأساسية ونوعية المجموعة، وإذا كنتم تتذكرون، كنت دائما أنبه الفرق الأخرى من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي فريق رائع.

وسيحاول تشيلسي تحاشي ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما لم يحصل للفريق منذ 5 سنوات لا سيما أنه يكافح من أجل انتزاع أحد المراكز الأربعة الأولى حيث يواجه تحديا كبيرا من توتنهام الذي يتقدم عليه بنقطتين في المركز الرابع.

وأضاف كونتي: كما قلت سابقا، بالنسبة إلينا، لقد حان الوقت لمحاولة حجز مكان لنا في دوري أبطال أوروبا ثمة فرق قوية عدة، وبالتالي يتعين علينا الكفاح ومحاولة التواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل.