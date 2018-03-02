لاس بالماس يتعادل مع برشلونة ويسدي خدمة لأتليتيكو

أهدر برشلونة نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه لاس بالماس يوم الخميس في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وظل برشلونة في الصدارة برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتليتيكو مدريد، فيما رفع لاس بالماس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر، الثالث من القاع.

ولم يظهر برشلونة بمستواه المعتاد في اللقاء، حيث استسلم نجومه لعناد لاس بالماس، الذي نجح بفضل تنظيمه الدفاعي المحكم في خطف نقطة ثمينة من أنياب الفريق الكتالوني، الذي عاد لنزيف النقاط مجددا، بعد فوزه في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة.

وبتلك النتيجة، ازداد صراع المنافسة على اللقب سخونة بين برشلونة وأتليتيكو، حيث سيحدد لقائهما على ملعب "كامب نو" يوم الأحد في المرحلة المقبلة للبطولة، شكل المنافسة خلال المراحل المتبقية من عمر المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة بارعة، مسجلا هدفه رقم 599 طوال مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وفي الشوط الثاني، أدرك لاس بالماس التعادل عن طريق جوناثان كاييري في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، هي الأولى التي تحتسب ضد برشلونة في البطولة منذ فبراير عام 2016.