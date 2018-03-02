مورينيو عن إبراهيموفيتش: ربما يرحل نهاية الموسم

أعرب مدرب مانشستر يونايتد، ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو، الجمعة، عن اعتقاده بأن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي لم يلعب لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة اليمنى، سيترك النادي في نهاية الموسم.

وقال المدرب البرتغالي المثير للجدل في مؤتمر صحافي تحضيرا للمرحلة التاسعة والعشرين التي يختتمها يونايتد الاثنين في ضيافة كريستال بالاس، "بالنسبة الى زلاتان، نعتقد جميعا بأنه الموسم الأخير له مع يونايتد".

وعاد السويدي إلى الملاعب منتصف نوفمبر بعد غياب سبعة اشهر وخضوع لعملية في الركبة اليمنى بسبب اصابة بقطوع في الاربطة الصليبية في ابريل 2017.

ولم يشارك ابراهيموفيتش (36 عاما) هذا الموسم إلا في سبع مباريات سجل خلالها هدفا واحدا قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في "البوكسينغ داي"، اليوم الذي يلي عيد الميلاد.

وقال مورينيو "سيكون قراره الشخصي في التوقف عن اللعب أو الاستمرار. اعتقد بأن له الحق في اختيار حياته ومستقبله. انه لاعب رائع وصاحب مسيرة رائعة شابتها فقط اصابة اتت في لحظة سيئة حرمته من ان يعيش افضل واروع موسمين معنا".

واعتبر المدرب البرتغالي "الموسم كان صعبا بالنسبة اليه (زلاتان). هل هو مصاب؟. لا، ليس مصابا. هل هو سعيد، جاهز ومقتنع بأنه يستطيع مساعدة الفريق؟ في الوقت الراهن، لا. لكنه بطل، صادق وشريف".

وفي يناير، المح مورينو الى عدم تمسكه بابراهيموفيتش إذا أراد الأخير الانضمام إلى أحد أندية الدوري الأميركي للمحترفين.