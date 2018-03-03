إشبيلية يتجاوز بيلباو بثنائية مورييل وفازكيز

عزز فريق إشبيلية تواجده في المركز الخامس بالدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه أتلتيك بيلباو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وسجل هدفي إشبيلية لويس مورييل في الدقيقة 27 وفرانكو فازكيز في الدقيقة 32. ورفع إشبيلية رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويذكر أن هذا الفوز هو الرابع عشر لإشبيلية هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لبيلباو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في 11 مباراة.