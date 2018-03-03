إقرار استخدام "حكم الفيديو" في مباريات كأس العالم

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) يوم السبت الموافقة على استخدام نظام "حكم الفيديو المساعد" ليمهد الطريق بذلك أمام تطبيقه خلال بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقررة بروسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

وحسم إيفاب، المسؤول عن سن قوانين كرة القدم، القرار خلال اجتماعه يوم السبت بمدينة زيوريخ السويسرية، لينهي بذلك فترة طويلة من الجدل حول النظام.

وكان التطبيق التجريبي للنظام خلال الفترة الماضية قد جاء بنتائج متباينة، لكن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يتراجع عن موقفه الداعم لتطبيق نظام "حكم الفيديو المساعد" خلال مونديال روسيا 2018.

ويتمثل النظام في مراجعة التسجيلات التلفزيونية لحسم القرارات التحكيمية في اللقطات المثيرة للجدل خلال المباريات، ومنها الشكوك في تسجيل هدف من موضع تسلل، وإشهار البطاقات الحمراء، وكذلك احتساب ضربات الجزاء، بهدف وصول حكم الساحة إلى القرار الصحيح.