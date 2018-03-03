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إيفرتون يفرط بتقدمه ويخسر أمام بيرنلي

المصدر: لندن - د ب أ
لينون لاعب بيرنلي يحاول تجاوز أحد مدافعي إيفرتون
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فرط إيفرتون في فوز كان في المتناول وخسر أمام مضيفه بيرنلي 1 -2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم إيفرتون بهدف سجله جينك توسن في الدقيقة 20 وتعادل آشلي بارنس لبيرنلي في الدقيقة 56 قبل أن يسجل كريس وود هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 80، وأنهى إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد آشلي ويليامز في الدقيقة 86.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن هذا الفوز هو العاشر لبيرنلي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في عشر، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة عشر لإيفرتون هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.

كلمات دالّة

#إيفرتون, #بيرنلي, #الدوري الإنجليزي

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