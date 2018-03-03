المصاب ميندي يأمل بالمشاركة في ديربي مانشستر

قال بنيامين ميندي مدافع مانشستر سيتي إنه قد يتعافى من إصابة بالركبة قبل الموعد المحدد ويطمح للمشاركة في القمة المحلية ضد مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر المقبل.



وأصيب لاعب منتخب فرنسا البالغ من العمر 23 عاما بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى خلال فوز سيتي 5-0 على كريستال بالاس في الدوري في سبتمبرالماضي. وبعد جراحة وأكثر من خمسة أشهر بعيدا عن الملاعب يتطلع ميندي للعودة قبل القمة المرتقبة في استاد الاتحاد.



وقال لموقع ناديه على الانترنت يوم الجمعة: قمة مانشستر هدف واقعي بالنسبة لي وأود المشاركة في المباراة، إنها فكرة لا تفارق ذهني. وواصل: عندما بدأت عملية التعافي توقعت أن أشارك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن العملية سارت بشكل أسرع من المتوقع.



كما يثق ميندي في اكتمال لياقته البدنية قبل كأس العالم في روسيا التي تنطلق في يونيو المقبل. وتابع: يجب أن أتأكد من أنني تعافيت بشكل تام والمشاركة في كأس العالم ضمن أهدافي وأدرك أن الأمور ستمضي على ما يرام.