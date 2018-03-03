سون يقود توتنهام للفوز على هدرسفيلد

انتزع فريق توتنهام المركز الثالث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب تغلبه على هديرسفيلد 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز سوانزي على ويست هام 4 - 1 وواتفورد على ويست بروميتش 1 - صفر وتعادل ساوثهامبتون مع ستوك سيتي سلبيا وبورنموث مع ليستر سيتي 1 - 1.

وعلى ملعب ويمبلي، قاد الكوري الجنوبي سون هوينغ مين فريقه، توتنهام، للفوز على ضيفه هديرسفيلد 2 - صفر. وسجل سون هيونغ مين هدفي فريقه في الدقيقتين 27 و54.

ورفع توتنهام رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ليفربول مع نيوكاسل التي تقام في وقت لاحق من اليوم. وتوقف رصيد هديرسفيلد عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر. ويذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لتوتنهام بالدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشرة لهديرسفيلد مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ست.

وعلى ملعب تيرف مور، فرط فريق إيفرتون في فوز كان في المتناول وخسر أمام مضيفه بيرنلي 1 - 2. وتقدم إيفرتون بهدف سجله سينك توسن في الدقيقة 20 وتعادل آشلي بارنس لبيرنلي في الدقيقة 56 قبل أن يسجل كريس وود هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 80. وأنهى إيفرتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد آشلي ويليامز في الدقيقة 86. ورفع بيرنلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز العاشر.

ويذكر أن هذا الفوز هو العاشر لبيرنلي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في عشر، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة عشرة لإيفرتون هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.

وعلى ملعب ليبرتي، اكتسح سوانزي ضيفه ويست هام 4 - 1. وسجل أهداف سوانزي كي سونغ يوينغ في الدقيقة الثامنة ومايك فان دير هورن في الدقيقة 32 وآندي كينغ في الدقيقة 48 وجوردان أيو في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لويست هام ميشيل أنتونيو في الدقيق 78.

ورفع سوانزي سيتي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام ويست هام وهديرسفيلد، صاحبي المركزين الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب.

وعلى ملعب فيكارج رود، فاز واتفورد على ضيفه ويست بروميتش 1 - صفر. ويدين واتفورد بالفضل في هذا الفوز للاعب تروي دييني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77. ورفع واتفورد رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد ويست بروميتش عند 20 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بفوة نحو الهبوط.

وعلى ملعب سانت ميريز، فشل فريقا ساوثهامبتون وضيفه ستوك سيتي في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليتعادلا سلبيا. ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع ستوك سيتي رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وعلى ملعب ووكرز ستديوم، انتزع فريق ليستر سيتي نقطة ثمينة من ضيفه بورنموث بعد أن تعادلا 1 - 1. تقدم بورنموث بهدف سجله جوشوا كينغ في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وتعادل رياض محرز لليستر سيتي في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. ورفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن.