جيرونا يواصل التألق ويتغلب على مضيفه فياريال

حقق فريق جيرونا انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على فياريال 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وأنهى جيرونا الشوط الأول متقدما بهدف سجله كريستيان ستواني في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني، أضاف أنتوني لوزانو الهدف الثاني لجيرونا في الدقيقة 80.

ورفع جيرونا رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد فياريال عند 41 نقاط في المركز السادس.

يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر لجيرونا هذا الموسم، مقابل الخسارة في 9 مباريات والتعادل في 7، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لفياريال هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5.