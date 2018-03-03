هدف ديبالا المتأخر يحبط لاتسيو ويمنح يوفنتوس الفوز

المصدر: روما - د ب أ

خطف فريق يوفنتوس فوزا قاتلا من ملعب مضيفه لاتسيو 1 - صفر يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة بالفضل في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة مؤجلة مع اتالانتا.

وبمقدور نابولي أن يعزز موقعه في الصدارة من خلال المباراة التي تجمعه في وقت لاحق اليوم مع ضيفه روما.

وظل لاتسيو في المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع والذي يلتقي يوم الأحد مع ميلان في مباراة ديربي مثيرة.

وابتعد فريق سبال عن منطقة الخطر عبر الفوز على ضيفه بولونيا 1 - صفر. وسجل ألبرتو غراتسي هدف الفوز لسبال بعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

ولعب بولونيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة بعد طرد جيانكارلو غونزاليس. الفوز رفع رصيد سبال إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر وتجمد رصيد بولونيا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.