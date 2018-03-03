مينو رايولا ينفي خلافات بوغبا ومورينيو

نفى مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا ، ما يتردد حول أن اللاعب لا يشعر بالارتياح ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ، وأنه يعيش خلافات مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.



كان بوغبا (24 عاماً) قد انتقل إلى مانشستر قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني ، في صفقة قياسية عالمية حينذاك ، لكن استبعاده المتواصل من التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة أثار شائعات حول دخوله في خلافات مع مورينيو.



وتردد أن ريال مدريد الإسباني يرغب في ضم اللاعب الفرنسي الدولي إلى صفوفه في الصيف المقبل ، لكن رايولا نفى عقد أي اجتماعات للتفاوض بهذا الشأن.



وقال رايولا، في حديثه عن وضع اللاعب مع مانشستر ، في تصريحات نشرتها شبكة "إي.إس.بي.إن": بالتأكيد إذا كانت الأمور لا تسير بشكل جيد ، سأكون مستعدا للقيام بعملي ، وهو إيجاد الحلول للنادي وللاعب، لكن لا توجد حرب مع جوزيه مورينيو. بول (بوغبا) يريد الفوز مع مانشستر يونايتد.