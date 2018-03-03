روجرز حول خلافة فينغر: حلم سلتيك سينتهي

قلل برندان روجرز من شأن الشائعات التي تحوم حول اقترابه من تولي تدريب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم ، قائلا إنه "يعيش حلما" من خلال توليه تدريب سلتيك الاسكتلندي.



وتشير توقعات إلى أن روجرز (45 عاماً) مرشح قوي لتولي منصب المدير الفني لأرسنال في حالة رحيل آرسين فينغر عن المنصب.



وتأتي توقعات رحيل فينغر في ظل تزايد الضغوط على المدرب الفرنسي، خاصة بعد هزيمة أرسنال على ملعبه أمام مانشستر سيتي مرتين بنتيجة 3 - صفر في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم 25 فبراير وفي الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس.



ويرى روجرز أن نجاحه من قبل في قيادة ليفربول للعودة إلى دوري أبطال أوروبا ، قد يكون وراء ترشيحه بقوة لتدريب أرسنال. وقال في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس": أعشق حياتي هنا (مع سلتيك). لن أظل هنا للأبد ولكنني الآن أعيش حلما.. الأحلام دائما ما تنتهي في وقت ما ، هذا أمر مؤكد. ولكنني دائما ما أتعامل مع الشائعات بهدوء. وتركيزي الآن مع سلتيك فقط.