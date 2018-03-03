ساني.. محظوظ يستمتع باللعب تحت قيادة غوارديولا

أشاد الألماني ليروي ساني، صانع لعب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بمدربه بيب غوارديولا ومساهمته في تطوير مستواه الموسم الحالي.

وسجل ساني 12 هدفا وصنع 15 في كافة المسابقات بعدما سجل تسعة أهداف وصنع ثمانية الموسم الماضي. وخسر سيتي مرة واحدة في الدوري هذا الموسم، ويتصدر المسابقة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه قبل استضافة تشيلسي حامل اللقب، الذي يتأخر عنه 22 نقطة في المركز الخامس.

وقال ساني البالغ عمره 22 عاما لشبكة سكاي سبورتس: تطورت كثيرا عن الموسم الماضي مع غوارديولا، أستمتع باللعب والتدريب حقا مع زملائي. أنا محظوظ نوعا ما بوجودي هنا.‭‬‬

وزاد: منذ وصولي إلى هنا كان ينتقدني مباشرة! أظهر لي كيف يمكنني التحسن وعندما ارتكب خطأ يقول لي ‭‭‭'‬‬‬ينبغي عليك أن تفعل ذلك هكذا‭‭‭'‬‬‬ وعندما أحاول فعل ما يقول أرى كيف ساعدني ذلك، لقد جعل المباراة تبدو أسهل عليك عندما تستحوذ على الكرة وترى أين يقف زملاؤك وماذا يمكن أن تفعل معهم وكيفية مساعدتهم.

وساهم لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، متصدر لاعبي الدوري في صناعة الأهداف برصيد 14 تمريرة حاسمة في 28 مباراة، في تألق فريقه هذا الموسم وقد أشاد به زميله ساني.

وقال الدولي الألماني عن زميله: كيفن لاعب رائع..هو أيضا يستمتع بلعب كرة القدم والطريقة التي يؤدي بها رائعة وصناعته الأهداف وطريقة تمريره للكرة مذهلة، وفي بعض الأحيان لا ينظر حتى باتجاهي ويمرر الكرة. ولهذا أقول دائما إنه عندما تكون الكرة مع كيفن أتوقع حدوث شيء ما.