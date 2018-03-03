غوارديولا: كونتي غيّر أسلوب فرق الدوري الإنجليزي

أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالقدرات الخططية لمنافسه الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي حامل اللقب قائلا إن هذه القدرات غيرت أساليب فرق البطولة في اللعب.



وفاز كونتي بلقب الدوري الممتاز في موسمه الأول في انجلترا العام الماضي لكن ناديه اللندني يحتل حاليا المركز الخامس بين فرق البطولة العشرين متخلفا بفارق 22 نقطة عن سيتي المنفرد بالصدارة بكل جدارة.



كما يتخلف تشيلسي بنقطتين خلف توتنهام في السباق على أخر مراكز المربع الذهبي المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وقبل المواجهة بين سيتي وحامل اللقب يوم الأحد قال غوارديولا للصحفيين: أعتقد أن كونتي سيترك تراثا للكرة الانجليزية، أنا على ثقة بذلك.



وسيخوض فريق غوارديولا المواجهة مع ضيفه تشيلسي بروح معنوية عالية بعد أن سحق أرسنال 3-0 في الدوري يوم الخميس في حين خسر تشيلسي 2-1 أمام مانشستر يونايتد على أرض الأخير الأحد الماضي.



وتحدثت الكثير من التقارير الإعلامية في بريطانيا عن اقتراب مسيرته مع تشيلسي من نهايتها بعدما انتقد سياسة النادي فيما يتعلق بالتعاقدات والانتقالات، لكن غوارديولا يرى أن مدرب يوفنتوس السابق ترك بالفعل أثرا على الكرة الانجليزية.



وقال المدرب الإسباني عن ذلك: ربما لا يدرك الناس ما قام به أنطونيو في الدوري الانجليزي.. فقد ابتكر طريقة هجومية بوجود خمسة لاعبين في الخلف.. وحاولت الكثير من الفرق تقليد ذلك من بينها أرسنال، وخططيا هو أستاذ وظهر ذلك جليا مع المنتخب الايطالي وفي يوفنتوس.