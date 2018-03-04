أرسنال يخسر من برايتون.. والضغوط تزداد على فينغر

واصل أرسنال نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وابتعد خطوة جديدة عن سباق المنافسة على حجز أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم، وذلك عقب خسارته 1 - 2 أمام مضيفه برايتون يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد أرسنال عند 45 نقطة في المركز السادس، بفارق 8 نقاط خلف تشيلسي، صاحب المركز الخامس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، الذي يلتقي مع مضيفه مانشستر سيتي في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

وفي المقابل، ارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه التاسع في المسابقة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 34 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح برايتون التسجيل مبكرا عن طريق لاعبه لويس دانك في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف زميله غلين موراي الهدف الثاني في الدقيقة 26، ليفشل أرسنال في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الحادية عشر على التوالي هذا الموسم، وهي المرة الأولى منذ فبراير عام 2002.

وتكفل الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ بتسجيل هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 43.

وتأتي تلك الخسارة لتزيد الضغوط على الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال في ظل تصاعد الدعوات المطالبة برحيله عن الفريق اللندني، حيث رفعت جماهير الفريق التي تواجدت في المدرجات لافتة كتب عليها "ارحل يا فينغر".

وتعد هذه هي الخسارة العاشرة التي يتكبدها أرسنال في المسابقة هذا الموسم، كما أنها الخامسة في لقاءاته السبعة الأخيرة بالبطولة، ليواصل الفريق انهياره في مبارياته الأخيرة، خاصة بعد خسارته لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام مانشستر سيتي في نهائي البطولة الأسبوع الماضي.