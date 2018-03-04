بايرن ميونيخ يدك شباك فرايبورغ برباعية نظيفة

عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بتغلبه على فرايبورغ 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري والتي شهدت أيضا فوز شتوتغارت على كولن 3 - 2.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ أليكساندر شفولو، حارس فرايبورغ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25 وكورنتين توليسو في الدقيقة 28 وساندرو فاغنر في الدقيقة 54 وتوماس مولر في الدقيقة 69.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه شالكة، وتوقف رصيد فرايبورغ عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويذكر أن هذا الفوز هو العشرين لبايرن ميونيخ هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لفرايبورغ مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في 11 مباراة.

وفي المباراة الثانية، ضاعف فريق شتوتغارت من متاعب كولن وتغلب عليه 3 - 2.

وتقدم كولن بهدف سجله كلاوديو بيتزارو في الدقيقة السابعة قبل أن يقلب شتوتغارت الطاولة على مضيفه ويسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ماريو غوميز، هدفين، في الدقيقتين الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول والثاني من الوقت بدل الضائع لنفس الشوط، وأندرياس بيك في الدقيقة 57، إلا أن كولن لم يستسلم وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 87 عن طريق ميلوس جويك.

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد كولون عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.

ويذكر أن هذا الفوز هو العاشر لشتوتغارت في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشر لكولون هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.