برشلونة يؤكد غياب إنييستا عن مواجهة تشيلسي للإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أتن لاعبه المخضرم أندريس إنييستا تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن وهي الإصابة التي أجبرته على عدم استكمال مباراة فريقه أمام أتليتيكو مدريد يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتعرض إنييستا للإصابة في الدقيقة 23 بعد سباق على الكرة مع سيمي فرساليكو لاعب أتلتيكو وحاول اللاعب استكمل اللقاء لكنه خرج من الملعب قبل انتهاء الشوط الأول فيما لعب مكانه البرتغالي أندريه غوميش.

وأوضح نادي برشلونة، على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، أن اللاعب بحاجة لإجراء مزيد من الفحوص الطبية للتعرف على حجم الإصابة.

ورغم هذا، وطبقا للتشخيص المبدئي، تحتاج هذه الإصابة لفترة علاج تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع مما يعني غياب اللاعب عن صفوف برشلونة حتى نهاية الشهر الحالي.

وكان إنييستا، 33 عاما ،استعاد مستواه العالي في الموسم الحالي تحت قيادة إيرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق.

وبهذا، يغيب إنييستا عن صفوف برشلونة في المباراة المهمة والمرتقبة للفريق أمام تشيلسي الإنجليزي منتصف الأسبوع المقبل في إياب الدور الثاني، دور الستة عشر، لدوري أبطال أوروبا علما بأن مباراة الذهاب على ملعب تشيلسي انتهت بالتعادل 1 - 1.