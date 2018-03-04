راموس: سنلعب مباراة "الموسم" أمام باريس

اعتبر سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، أن الأخير يخوض مباراة "الموسم" ضد مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال ضيفا على نادي العاصمة الفرنسية في السادس من مارس، بأفضلية فوزه ذهابا ً3-1، وأيضا في ظل غياب نجم سان جيرمان وأغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار الذي خضع السبت لعملية جراحية لمعالجة كسر في القدم اليمنى، قد تمتد فترة التعافي منها حتى ثلاثة أشهر.

وتوج الفريق الإسباني الذي يشرف عليه الفرنسي زين الدين زيدان، بلقب دوري الأبطال للموسم الثاني تواليا العام الماضي، والذي شهد إحرازه أيضا لقب الدوري الاسباني للمرة الأولى منذ 2012 الا ان ريال تراجع محليا هذا الموسم، ويبتعد حاليا في المركز الثالث بفارق كبير عن برشلونة.

وبعد فوزه على ضيفه خيتافي 3-1 السبت في المرحلة نفسها، قال قائد ريال راموس: مسابقة دوري الأبطال تعني الكثير لنا، وسنحاول أن نلعب بالجدية نفسها التي أبديناها هذا المساء، وسيكون الأمر معقدا إلا أننا سنقاتل من أجل تحقيق أهدافنا، نحن نعرف اننا نلعب من أجل أن ننقذ الموسم، نحتاج إلى أقصى درجة من التركيز.