روما يعرقل نابولي ويسدي خدمة ليوفنتوس

المصدر: روما - د ب أ

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد الخسارة القاسية لنابولي أمام ضيفه روما 2 - 4.

وتعرض نابولي لهزيمة مفاجئة على أرضه ووسط جماهيره وفرط في تقدمه بهدف أمام روما ليخسر بالأربعة في الوقت الذي اقتنص فيه يوفنتوس فوزا قاتلا من ملعب لاتسيو بهدف سجله الأرجنتيني باولو ديبالا في الوقت بدل الضائع.

وتوقف رصيد نابولي عند 69 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس الوصيف والذي تتبقى له مباراة مؤجلة مع أتالانتا.

وعلى ملعب سان باولو تقدم لورينزو إنسيني بهدف لنابولي في الدقيقة السادسة ولكن بعد دقيقة واحدة فقط أدرك التركي الشاب جينكيز أوندير التعادل لروما.

وتقمص المهاجم البوسني إدين دجيكو دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لروما في الدقيقتين 26 و73. وتكفل الأرجنتيني دييغو بيروتي بتسجيل الهدف الرابع لروما في الدقيقة 79 ليرفع الفريق رصيده إلى 53 نقطة ويستعيد المركز الثالث. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل البلجيكي درايس ميرتينز الهدف الثاني لنابولي.