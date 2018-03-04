رونالدو يعيد الاتزان إلى ريال مدريد بهدفين في مرمى خيتافي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه، ريال مدريد للتغلب على خيتافي 3 - 1 وتعزيز تواجده في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.



وتقدم ريال مدريد بهدف سجله غاريث بيل في الدقيقة 24 ، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، تلقى خيتافي ضربة موجعة بعد طرد لوك ريمي في الدقيقة 47، ولكن فريق خيتافي تمكن من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 65 عن طريق فرانسيسكو بورتيلو من ركلة جزاء قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة 78.



ورفع الريال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف، وبفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر.