شنايدر يعلن اعتزاله اللعب مع منتخب هولندا

أعلن نجم كرة القدم ويسلي شنايدر (33 عاماً) لاعب فريق الغرافة القطري يوم الأحد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب هولندا بعد اجتماعه وحديثه مع رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي في مطلع فبراير الماضي.



ويتصدر شنايدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخب الهولندي (الطاحونة) برصيد 133 مباراة. وأوضح ويسلي على موقع الاتحاد الهولندي للعبة: أتفهم رغبة كومان في تجربة بداية جديدة مع لاعبين شبان وووجوه جديدة. تحدثنا بشكل مفتوح للغاية بهذا الشأن. وكان حوارا رائعا. أحترم قراره.



وبدأ شنايدر مسيرته الدولية مع الطاحونة الهولندية في 2003 وشارك مع الفريق في ثلاث نسخ ببطولات كأس العالم في 2006 و2010 و2014 ووصل مع الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا لكنه خسر أمام نظيره الإسباني كما احتل مع الفريق المركز الثالث في نسخة 2014 بالبرازيل.



وخلال مسيرته الاحترافية ، لعب شنايدر لعدد من الأندية الكبيرة مثل أياكس أمستردام الهولندي وريال مدريد الإسباني وانتر ميلان الإيطالي وغلطة سراي التركي.