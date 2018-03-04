صلاح يواصل تسجيل الأهداف في فوز ليفربول على نيوكاسل

واصل محمد صلاح سجله التهديفي المميز ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد والتقدم للمركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد قبل مواجهتهما باستاد أولد ترافورد يوم السبت القادم.

وعندما منح صلاح مهاجم منتخب مصر ليفربول التقدم في الدقيقة 40، كان هذا هو هدفه 32 في الموسم الحالي بجميع المسابقات وسابع مباراة على التوالي يهز فيها الشباك.

وتصدى لوريس كاريوس حارس ليفربول بشكل رائع لتسديدة من محمد ديامي قبل أن ينهي ساديو ماني تحركا جيدا بتسجيل الهدف الثاني في الشوط الثاني من مباراة من جانب واحد.