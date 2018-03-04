عملاق آخر في "البوندسليغا" يقترب من الهبوط

يبدو الهبوط وشيكا بالنسبة لنادي هامبورغ بعد قرابة 55 عاما قضاها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعدما تعادل يوم السبت أمام ضيفه ماينز.



وترك التعادل السلبي مع ماينز يوم السبت حالة أشبه باليقين لدى الجماهير واللاعبين والإدارة، في أن النادي عليه أن يتأقلم منذ الآن على كيفية اللعب في دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.



وقال ينز تود مدير الكرة بنادي هامبورغ بعد خوض الفريق المباراة الثانية عشر على التوالي دون أي انتصار: نحن في وضع سيء للغاية، وقد يصبح أسوأ". وكتبت مجلة "كيكر" الألمانية تقول: آخر ديناصور في البوندسليغا سينقرض.



وفشل هامبورغ في التسجيل في شباك ماينز رغم حالة النقص العددي في صفوف ماينز بعد طرد ليون بالوغون في الدقيقة 61، ليصبح الفريق على بعد سبع نقاط من منطقة الأمان.



وقال سفين شيبلوك مهاجم هامبورغ: بالفطرة أنا شخص لا أعرف معنى الاستسلام، عندما تكون الفرصة سانحة من الناحية الحسابية لتفادي الهبوط، ولكني واقعي بشكل كاف لكي أدرك أنه كان يتحتم علينا الفوز في تلك المباراة لكي تكون لدينا فرصة في المباريات الأخيرة.



ولم الحظ يحالف مطلقا هامبورغ في مباراة السبت، حيث سدد الفريق عشرين كرة مقابل خمسة فقط لماينز، وحصل على 11 ضربة ركنية مقابل واحدة للخصم.



وبات الأمل الوحيد حاليا لهامبورغ، هو إنهاء الموسم في المركز الثالث من القاع للمشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا، مثلما فعل في 2014 و2015 و2017، ولكن حتى هذه الاحتمالية تبدو بعيدة المنال بالنسبة لبطل أوروبا في عام 1983.



وقال بيرند هولرباخ مدرب هامبورغ الذي يبحث عن فوزه الأول منذ خلافة ماركوس جيسدول في تدريب الفريق في 22 يناير الماضي: الاستسلام ليس من طبيعتي، لكننا نحتاج إلى معجزة صغيرة.



ويبدو أن هامبورغ يفتقد إلى العناصر القادرة على تحقيق الانتصارات حيث أن قرار عدم المشاركة في سوق الانتقالات الشتوية، يعد أحد أفدح الاخطاء في تاريخ النادي.



ويحلم هامبورغ بتفادي مصير الأندية العريقة أمثال 1860 ميونخ وكايزرسلاوترن، اللذان لم ينجحا في العودة لدوري الأضواء والشهرة بعد أعوام من الهبوط.



ويعتمد المصير على كيفية تعامل هامبورغ مع آخر تسع مباريات في الموسم، والتي يستهلها الفريق بمواجهة مضيفه بايرن ميونخ المتصدر ، وإلا ستتوقف الساعة التي يضعها النادي في ملعب "فولكس بارك" والتي تحسب الوقت، الذي قضاه الفريق في البوندسليغا.



وكان الأمل يراود جماهير هامبورغ في مباراة السبت، ولكن خيبة الأمل سرعان ما فرضت نفسها بعد إهدار فيليب كوستيتش ضربة جزاء، لتتعالى الهتافات "الهبوط.. الهبوط".