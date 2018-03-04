فينغر يعترف: أرسنال سيغيب عن دوري أبطال أوروبا

اعترف الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال بتضاؤل آمال فريقه في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب خسارة الفريق اللندني 1 - 2 أمام مضيفه برايتون يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للبطولة.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات للمرة الأولى منذ فبراير عام 2002، عند 45 نقطة في المركز السادس بترتيب البطولة، بفارق 13 نقطة خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، قبل تسع مباريات على نهاية المسابقة.

وقال فينغر عقب المباراة : إن الأمر يبدو صعبا للغاية، تقريبا مستحيل الآن، أصبحنا بعيدين تماما عن المراكز الأربعة الأولى.

وأوضح فينغر: إننا بحاجة لحدوث انهيار في نتائج فريقين ليس فريقا واحدا، لكن في الوقت نفسه تساورنا مخاوف مختلفة في كيفية العودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى. اتسم أداؤنا بالسلبية، كافحنا من أجل استعادة الثقة، وعجزنا عن إدراك التعادل خلال الشوط الثاني.

واختتم فينغر حديثه قائلا: من الصعب التعافي مما حدث لنا في الأسبوع الماضي، إننا نمر بمرحلة صعبة للغاية.