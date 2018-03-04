ليفانتي يواصل السقوط ويتعادل مع إسبانيول

أهدر فريق ليفانتي فرصة الفوز على ضيفه إسبانيول، واكتفى بالتعادل 1 - 1 يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصد ليفانتي نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، مقابل 32 نقطة لإسبانيول في المركز الرابع عشر.

وتقدم خوسي لويس موراليس بهدف لليفانتي في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، ولكن ليوناردو بابتيستاو خطف هدف التعادل القاتل لإسبانيول في الدقيقة 91.

وفشل ليفانتي في تحقيق أول انتصار له في عام 2018 إذ يرجع آخر فوز للفريق إلى 19 نوفمبر من العام الماضي، عندما تغلب على مضيفه لاس بالماس 2 - صفر.