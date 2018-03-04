مودريتش وكروس يشاركان في تدريبات ريال مدريد

تدرب اللاعبان الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس يوم الأحد مع فريقهما ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وقد يدخل اللاعبان في حسابات الفريق للمباراة الصعبة والمرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، والمقررة يوم الثلاثاء في إياب الدور الثاني، دور الستة عشر، لدوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي، على موقعه بالإنترنت: مودريتش وكروس تدربا بنفس قوة تدريبات الفريق في إشارة إلى تعافي اللاعبين من الإصابات التي تعرضا لها في الفترة الماضية.

وكان اللاعبان تعرضا للإصابة خلال مباراة الذهاب أمام سان جيرمان والتي فاز فيها الريال 3 - 1 على ملعبه في 14 فبراير الماضي. وعانى مودريتش من إصابة عضلية فيما عانى كروس من إصابة في الأربطة الخارجية للركبة اليسرى.