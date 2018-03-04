نيمار يغادر المستشفى على متن طائرة مروحية

غادر نجم كرة القدم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي المستشفى يوم الأحد بعد الجراحة الناجحة التي خضع لها اثر إصابته في القدم اليمنى.



وانتقل نيمار برفقة والدته وشقيقته وصديقته من مدينة بيلو هوريزونتي إلى ريو دي جانيرو جنوب شرق البرازيل على متن طائرة مروحية حسبما أفاد موقع "غلوبوسبورتي" البرازيلي الرياضي على الإنترنت.



ويواصل نيمار رحلة العلاج والتأهيل في مدينة مانغاراتيبا على ساحل ريو دي جانيرو حيث يمتلك اللاعب منزلا هناك. ولم يتحدد بعد موعد عودة اللاعب إلى العاصمة الفرنسية باريس.



وخضع نيمار للجراحة يوم السبت بسبب إصابته بكسر في العظمة الخامسة بمشط القدم اليمنى ، حسبما أكد رودريغو لاسمار طبيب الاتحاد البرازيلي للعبة.



ويخضع نيمار لعملية فحص جديدة في منتصف أبريل المقبل لتقييم ما وصلت إليه حالة الإصابة. وطبقا لهذا الفحص ، سيحدد الأطباء موعد عودة نيمار للمشاركة في التدريبات والمباريات علما بأن الموعد المبدئي لعودة اللاعب هو أواخر مايو المقبل.



وأصيب نيمار خلال مباراة سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي. وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة الإسباني مقبل سداد النادي الفرنسي لقيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن.