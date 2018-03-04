هدف ميسي الـ600 يحبط آمال أتليتكو مدريد في الدوري

واصل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفا غاليا قاد به برشلونة إلى أحد أبرز الانتصارات في الموسم الحالي بالفوز على أتلتيكو مدريد بهدف يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم



وعلى استاد "كامب نو" ببرشلونة ، أنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ميسي في الدقيقة 26 ليكون الهدف رقم 24 له في المسابقة هذا الموسم والهدف رقم 600 له مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني في مختلف البطولات على مدار مسيرته الكروية حتى الآن.



وقطع برشلونة خطوة مهمة على طريق استعادة لقب الدوري الإسباني بعدما تغلب على أتلتيكو المنافس الحقيقي له على اللقب حاليا.



ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة جدول المسابقة موسعا الفارق مع أتلتيكو صاحب المركز الثاني إلى ثماني نقط قبل المراحل ال11 الأخيرة في المسابقة هذا الموسم.



كما حافظ برشلونة على فارق الـ15 نقطة التي تفصله عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.