وفاة اللاعب أستوري قائد فيورنتينا الإيطالي بشكل مفاجئ

أعلن نادي #فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد ، على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، عن وفاة لاعبه دافيدي أستوري قائد الفريق بشكل مفاجئ.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل جميع المباريات السبع التي كانت مقررة يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين بالدوري الإيطالي، وستحدد الرابطة في وقت لاحق الموعد الجديد لهذه المباريات.

وتوفي أستوري، الذي رزق بمولوده الأول قبل أسبوعين، في مدينة أوديني التي سافر إليها الفريق استعدادا لمباراته التي كانت مقررة أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قررت تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بعد وفاة أستوري الذي لعب للمنتخب الإيطالي (الآزوري) بين عامي 2011 و2017 ثم قررت تأجيل جميع المباريات السبع.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن سبب الوفاة قد يكون أزمة قلبية خلال نومه في غرفته بفندق الإقامة فيما لم يكشف النادي حتى الآن عن سبب الوفاة.

وكان أستوري بدأ مسيرته في الدوري الإيطالي مع فريق كالياري في سبتمبر 2008 . وبعد ست سنوات مع الفريق ، انتقل إلى روما وقضى مع الفريق موسما واحدا قبل الانتقال لفريق فيورنتينا في 2014 ومدد اللاعب عقده مؤخرا مع فريق فيورنتينا حتى 2022 . وخاض أستوري 14 مباراة دولية مع الآزوري كنت أحدثها أمام المنتخب الإسرائيلي في سبتمبر الماضي.

وقدم اتحادا كرة القدم الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) تعازيهما إلى الكرة الإيطالية وإلى عائلة وأصدقاء أستوري. وذكر الفيفا، على "تويتر" ، قلوبنا ومشاعرنا مع عائلة وأصدقاء دافيدي أستوري الذي وافته المنية في الحادية والثلاثين من عمره. وكتب اليويفا، على "تويتر": خالص تعازينا لعائلة وأصدقاء النجم الإيطالي الدولي دافيدي أستوري قائد فيورنتينا الذي رحل (عن عالمنا) الليلة الماضية.