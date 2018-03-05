بعد عقد من نصيحة "الأسطورة".. ميسي ملك الركلات الحرة

عندما يكون ليونيل ميسي في كامل مستواه فإنه يقدم واحدا من أروع مشاهد لعبة كرة القدم ويضع مدافعي المنافسين في موقف تحفز واستعداد لكن نجم برشلونة أصبح يمثل تهديدا جديدا للمنافسين من الكرات الثابتة.



فبتسديدة متقنة من ركلة حرة على بعد 23 مترا من المرمى تجاوزت الحائط وسكنت شباك يان اوبلاك أحرز ميسي هدف برشلونة في الفوز المهم بهدف يوم الأحد في كامب نو على غريمه أتليتيكو مدريد الذي ينافسه على لقب الدوري.



ولمس أوبلاك حارس مرمي أتليتيكو الكرة بأطراف أصابعه لكن قوة التسديدة حالت دون إبعادها لتسكن الشباك ويكون الهدف رقم 600 للنجم الأرجنتيني مع برشلونة ومنتخب بلاده.



وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يحرز فيها ميسي هدفا من ركلة حرة بأسلوب مختلف في كل مرة، ففي 24 فبراير شباط الماضي سدد ميسي الكرة من أسفل الحائط في فوز برشلونة الكبير على غريمه جيرونا 6-1.



ويوم الخميس الماضي سدد ميسي الكرة من حافة منطقة الجزاء باتجاه زاوية المرمى متخطية الحائط وأخفق الحارس لياندرو شيشيزولا في إبعادها.



وكان هدف ميسي أمام أتليتيكو مدريد هو الخامس الذي يحرزه من ركلة حرة في 2018 وحدها وهو رقم لم يحققه أي لاعب آخر في أوروبا. وكان رقم ميسي القياسي السابق قد سجله في 2012 حين أحرز أربعة أهداف من ركلات حرة.



وفي مباراة أتليتيك بيلباو في فبراير 2017 حطم ميسي الرقم القياسي لإجمالي عدد الأهداف من ركلات حرة مع برشلونة والذي كان مسجلا باسم رونالد كومان وكان 26 هدفا. أما الآن فإن الرقم القياسي مسجل باسم ميسي وهو 33 هدفا منها 24 في الدوري الإسباني بخلاف ستة آخرين سجلها مع منتخب الأرجنتين.



وأحرز ميسي أهدافا من ركلات حرة بشكل منتظم سنويا منذ 2008، ووفق ما ذكر فرناندو سنيوريني مدرب اللياقة البدنية السابق لمنتخب الأرجنتين فإن ميسي تلقى في 2009 نصائح من دييغو مارادونا مدرب المنتخب في حينها غير بمقتضاها أسلوبه في تسديد هذه الركلات.



وقال سنيوريني في مقابلة تلفزيونية إن مارادونا شاهد ميسي محبطا بعد أن أهدر ثلاث ركلات في المران ورآه يغادر التدريب.



وأضاف: احتضنه مارادونا وقال له لا يمكنك أن تحبط بسبب هذا وأنت في طريقك لتكون أفضل لاعب على الإطلاق، اسمعني جيدا عندما تسدد الكرة لا تبعد قدمك عن الكرة بسرعة لأنه في هذه الحالة لن تستطيع الكرة أن تفهم ما تريده منها. عليك أن تعلم الكرة ماذا تريد أنت منها وستفهم ما تريد.



وبعد ما يقرب من عقد كامل من الزمان يبدو أن ميسي قد أتقن هذه الطريقة تماما.