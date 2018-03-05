داني ألفيش: باريس سان جيرمان قوي بدون نيمار

انتقد اللاعب البرازيلي داني ألفيش، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الأداء الذي قدمه فريقه أمام ريال مدريد في فبراير الماضي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية عن الظهير البرازيلي قوله: ربما افتقدنا للخبرة في الذهاب لأنه كان علينا أن نتحكم بشكل جيد في المباراة، ولكن أمام فريق على هذا المستوى لا يمكنك أبدا أن تتراخى، قدمنا 80 دقيقة مذهلة، ولكن كانت هناك 10 دقائق متبقية، من أجل أن نذهب بعيدا في هذه البطولة علينا أن نقدم 95 دقيقة متكاملة.

ويستضيف النادي الفرنسي نظيره الإسباني يوم الثلاثاء في مباراة الإياب، حيث سيسعى إلى تعويض خسارته في المباراة الأولى بنتيجة 3 - 1.

وفي معرض رده عن سؤال عما إذا كانت مباراة الثلاثاء هي الأصعب بالنسبة له، أجاب ألفيش قائلا: لا ليست المباراة الأصعب التي علي أن ألعبها في مسيرتي، ولكنها ستكون مباراة صعبة، وتحدي كبير.



وتابع: يجب أن نستفيد من هذه اللحظة الفريدة، التاريخ أصبح مستعدا للتغيير، على باريس سان جيرمان أن يتخطى حدوده من أجل أن يتطور بشكل أكبر، غدا أمامنا فرصة فريدة من أجل تغيير التاريخ، نؤمن بهذا.



وتحدث ألفيس عن إصابة مواطنه وزميله في الفريق الفرنسي، نيمار دا سيلفا، حيث قال: لدينا خياران: نجلس ونبكي أو ننهض ونقوم بما نفعله في وجود نيمار، بالطبع باريس سان جيرمان أقوى مع نيمار ولكنه بدونه قوي أيضا