سون: توتنهام جاهز لموقعة يوفنتوس

قال سون هيونغ-مين لاعب وسط توتنهام هوتسبير إن ناديه الانجليزي استعد تماما لمواجهة منافسه يوفنتوس الايطالي في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء المقبل وإنه يملك القوة المطلوبة للصعود لدور الثمانية.



وقلب توتنهام تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 مع بطل ايطاليا في مباراة الذهاب التي أقيمت في تورينو الايطالية في 13 فبراير الماضي.



وعن المواجهة المقبلة قال سون: "سنلعب على أرضنا لكننا غير خائفين.. علينا اللعب بطريقتنا والتحلي بالثقة بالنفس والتقدم للأمام كما نلعب (دائما) في ويمبلي. هذا هو أم شيء".



وأضاف اللاعب القادم من كوريا الجنوبية: "نحن متحمسون للمواجهة. لم ننجز مهمتنا بعد. هذه مباراة في دوري الأبطال أمام منافس قوي.. أتمنى أن نخوض المباراة في أجواء حماسية وأعتقد أن فرصتنا في الفوز كبيرة".



وأحرز سون هدفي فريقه في الفوز 2-صفر على هدرسفيلد تاون في الدوري الانجليزي الممتاز السبت الماضي ليعزز الفريق اللندني مسيرته الخالية من الهزائم في كل البطولات إلى 17 مباراة متتالية.



وأوضح سون: "يمكنكم أن تروا مدى جودة الأداء الذي يقدمه توتنهام. نحن نستحق اللعب في دور الثمانية في دوري الأبطال أو حتى أفضل من ذلك لأننا جديرين بذلك فعلا".