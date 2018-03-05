فالنسيا يتمسك بمقعد "الأبطال" ويهزم ريال بيتيس

عاد فالنسيا لمطاردة ريال مدريد للحصول على المركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه ريال بيتيس يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد فالنسيا، الذي تعادل مع أتلتيك بيلباو في المرحلة الماضية، إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف الفريق الملكي، صاحب المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد بيتيس، الذي لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الأربع الأخيرة، عند 37 نقطة في المركز التاسع. وافتتح رودريغو التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 45، فيما تكفل سيموني زازا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 47.