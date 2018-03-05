فتح تحقيق قضائي في وفاة أستوري.. وتشريح الجثة

كشف مسؤول قضائي في مدينة أودينيزي الإيطالية الاثنين، عن فتح تحقيق بوفاة مدافع فيورنتينا ومنتخب إيطاليا لكرة القدم دافيدي استوري، الذي من المتوقع أن يتم تشريح جثته في وقت لاحق اليوم.

وقال القاضي انطونيو دى نيكولو لإذاعة "راديو راي": "فتحنا تحقيقا بجريمة قتل عمد ضد مجهول في الوقت الحالي"، موضحا أن هذا "إجراء إلزامي" في حالة من هذا النوع.

ونقلت وسائل إعلام محلية الأحد عن دي نيكولو ترجيحه وفاة اللاعب "لأسباب طبيعية" بعد نوبة قلبية. أما ناديه فيورنتينا، فلم يحدد أسباب الوفاة "في انتظار تشريح الجثة"، بحسب ما أفاد متحدث باسمه أمس.

وبحسب ما أدلى به لراديو راي الاثنين، كشف دي نيكولو انه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشريح جثة اللاعب البالغ 31 عاما، بينما أفادت تقارير صحافية، بينها "غازيتا ديلو سبورت"، أن التشريح سيتم اليوم.

ووجد قائد فيورنتينا الأحد متوفيا في غرفة الفندق الذي نزل فيه فريقه تحضيرا للقاء مضيفه أودينيزي في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي والتي أرجئت مبارياته المقررة الأحد.

ورجحت تقارير صحافية محلية أن تكون الوفاة ناجمة عن تعرضه لنوبة قلبية حادة، وهذا ما نقل الأحد أيضا عن دي نيكولو الذي قال إن اللاعب توفي بعد "انهيار الدورة الدموية في القلب"، وهو نوع من النوبات القلبية.

وتسببت وفاة أستوري بحزن كبير في كرة القدم الايطالية. وأرجأت رابطة الدوري الايطالي سبع مباريات كانت مقررة الأحد ضمن المرحلة 27.