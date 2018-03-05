كوسيلني: من الصعب تأهل أرسنال إلى دوري الأبطال

أقر الفرنسي لوران كوسيلني قائد نادي أرسنال الإنجليزي بأن احتلال فريقه أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ستكون "صعبة جدا".

وأدت الخسارة الرابعة تواليا لأرسنال في مختلف المسابقات، إلى زيادة الضغط على مدربه الفرنسي أرسين فينغر، لاسيما من مشجعين رفعوا لافتات تطالب برحيله إلا ان اللاعب الفرنسي ناشد الجميع بالتعاضد للخروج من هذه الأزمة.

وقال: علينا أن نبقى موحدين، أن نكافح معا، إنها فترة هامة جداُ بالنسبة إلينا. ندرك تماما بأنها صعبة لكن يتعين علينا مواصلة العمل كل يوم.

وأضاف: سيكون صعبا إنهاء الموسم في أحد المراكز الاربعة الأولى، عشنا فترة صعبة ولم نحقق النتائج المرجوة. فقدنا ثقتنا بانفسنا بعض الشيء وبالتالي لم نلعب بثقة على أرضية الملعب عندما تكون الكرة بحوزتنا

وأتبع: علينا أن نحظى بحرية أكبر داخل الملعب والبقاء سويا لأنها فترة صعبة للاعبين، للجهاز الفني وأنصار الفريق.

ولم يحقق أرسنال الفوز خارج ملعبه سوى ثلاث مرات هذا الموسم كما خسر ثماني مباريات من أصل 13 خاضها منذ مطلع العام الحالي في مختلف المسابقات، ما جعله حاليا في المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن جاره في شمال لندن توتنهام صاحب المركز الرابع الذي يؤهل صاحبه التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.