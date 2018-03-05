مورينيو عن راشفورد: أتمنى انضمامه إلى تشكيلة إنجلترا

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن ماركوس راشفورد يكتسب الخبرة اللازمة لتطوير مستواه ورغم واقع أنه لم يدخل التشكيلة الأساسية لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ ديسمبر، فإنه من غير المفترض أن تتأثر فرصته في الانضمام لتشكيلة إنجلترا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.



وعلى مدار عامين فقط ومنذ الظهور في أولد ترافورد شارك راشفورد في 15 مباراة دولية مع بلاده وأصبح من اللاعبين الذين يحظون بثقة غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا.



ولم يدخل اللاعب البالغ عمره 20 عاما التشكيلة الأساسية ليونايتد منذ نهاية العام الماضي وقالت تقارير بريطانية إن هذا الموقف أثار قلق ساوثغيت إذ يستعد لإعلان تشكيلة المنتخب الوطني قبل خوض مباراتين وديتين أمام هولندا وإيطاليا.



وقال مورينيو للصحفيين: "أنتم تعلمون أنه إذا كان مدرب المنتخب الوطني يثق فيه فإنه سيضمه".



وتابع: "هناك مثال على ذلك هو (سيرجيو) روميرو وهو الحارس الثاني في مانشستر يونايتد لكنه الحارس الأول في منتخب كروي كبير مثل الأرجنتين".



وأضاف: "في منتخبكم الوطني هناك أمثلة للاعبين يشاركون دون حتى تسجيل أي هدف في الدوري الممتاز لذا الأمر يتوقف على غاريث ساوثغيت. لا يهم إن كان يلعب أو لا يلعب مع مانشستر يونايتد".



ورغم وجود عدة لاعبين في مركزه مثل مارسيال وجيسي لينجارد وخوان ماتا إضافة إلى المنضم حديثا أليكسيس سانشيز فإن راشفورد شارك في 38 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم منها 25 مباراة في الدوري الممتاز.