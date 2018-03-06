الإصابة تبعد ماندزوكيتش عن مواجهة توتنهام

لم يستدع مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو اليغري مهاجمه الكرواتي ماريو مانزويكتش، المصاب بعضلات فخذه الايسر، لخوض المباراة ضد توتنهام الانكليزي الأربعاء على ملعب "ويمبلي" في لندن، ضمن اياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال اوروبا في كرة القدم.

ويشكل غياب مانزوكيتش ضربة قوية ليوفنتوس الذي يحاول تعويض تعادله على ارضه ذهابا في تورينو 2-2، وذلك في ظل غياب لاعبي الوسط الهجوميين فيديريكو برناردسكي والكولومبي خوان كوادرادو.

ويتعين على يوفنتوس التسجيل في لندن اذا كان يريد التأهل الى ربع النهائي، وفي هذه المهمة يعول على الارجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا والبرازيلي دوغلاس كوستا.

ولم يستعد ديبالا العائد من اصابة لياقته بنسبة 100%، فيما لم تكن مشاركة هيغواين الذي اصيب بكاحله قبل 15 يوما، مؤكدة قبل يوم الثلاثاء.

وفرط يوفنتوس الذي ينافس على ثلاث جبهات، بفوز كان في متناوله ذهابا بتقدمه بهدفين مبكرين لهيغواين في الدقائق العشر الاولى، اذ قلص المهاجم الدولي المتألق هاري كاين الفارق ثم ادرك الدنماركي كريستيان اريكسن التعادل.