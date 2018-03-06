التشريح يثبت وفاة أستوري بالسكتة القلبية

أثبت تشريح جثة ديفيد أستوري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي، أنه توفى بسبب سكتة قلبية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية.



وتوفى أستوري (31 عاماً) يوم الأحد الماضي في غرفة بالفندق قبل مباراة الفريق أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي.



وتم تعيين طبيبين من قبل النيابة العامة في أوديني لإجراء تشريح الجثة، ونُقلت عنهم تصريحات أن سبب وفاة لاعب الكرة "ربما بسبب بطء في ضربات في القلب".



ومن المقرر أن يان تقل جثمان أستوري إلى مدينة فلورنسا يوم الأربعاء إلى مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خارج المدينة ليلقي المشيعون نظرة الوداع عليه وسيقام العزاء الخميس في كنيسة سانتا كروس.



وكان ناديا فيورنتينا، الذي كان يلعب له أستوري للموسم الثالث، وكالياري حجبا القميص رقم 13 تخليدا لذكرى اللاعب الذي لعب أيضا للمنتخب الإيطالي.