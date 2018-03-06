غوارديولا يقبل اتهام الاتحاد الإنجليزي

تقبل الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم اتهام اتحاد الكرة له بعد ارتداءه شارة صفراء، دعما لسياسيين محتجزين في إقليم كتالونيا.



وقال غوارديولا في نوفمبر الماضي أنه يرتدي هذه الشارة خلال المباريات لدعم السياسيين محتجزين في إقليم كتالونيا، الذي شهد نشأته.



وكان الاتحاد الإنجليزي قد اتهم غوارديولا بارتكاب مخالفة ارتداء شارة سياسية، حيث يشكل ذلك انتهاكا للوائح الاتحاد واللوائح الإعلانية. وأوضح اتحاد الكرة أنه تم طلب عقد جلسة استماع رسمية مع موعد يحدد في الوقت المناسب.