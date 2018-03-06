فيفا يؤكد ثقته بخطة روسيا لتأمين المونديال

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم مجددا ثقته التامة في الخطة الأمنية التي تتبعها السلطات الروسية لتأمين بطولة كأس العالم 2018، وذلك في ظل ما يتردد عن احتمالات تعرض البطولة لاعتداءات إرهابية.

وقال متحدث عن الفيفا يوم الثلاثاء: المعايير الأمنية عالية المستوى في روسيا تتفق تماما مع المتطلبات الخاصة والتحديات في مثل هذا الحدث الكبير.

وأظهرت بطولة كأس القارات 2017 في روسيا أن هذه الخطط والمعايير فعالة، ويعول الفيفا كثيرا على الاحتياطات المنية التي تطبقها اللجنة المنظمة للبطولة والسلطات الروسية.

وقال المتحدث عن الفيفا: إضافة لهذا، الفيفا على تواصل مستمر بالطبع مع السلطات المعنية في روسيا بشأن تقييم أي مخاطر محتملة.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية ذكرت أن المكتب الاتحادي الحكومي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا أصدر تقريرا حذر فيه من وجود مخاطر كبيرة لوقوع أعمال إرهابية خلال البطولة.

وطبقا للمعلومات الواردة في الصحيفة الألمانية والمنشورة في عددها الصادر يوم الثلاثاء، توجد أجزاء داخل الدولة الروسية تنتشر فيها منظمات إرهابية متشددة.

وحذر التقرير الأمني الألماني أيضا من مخاطر أعمال العنف التي قد تثيرها رابطة المشجعين المتشددين هوليجانز خلال منافسات المونديال التي تقام في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و15 يوليو المقبلين في 11 مدينة روسية.

وتوعدت رابطة المشجعين المتشددين في روسيا في العام الماضي بتحويل بطولة كأس العالم القادمة إلى مهرجان للعنف.

ولا يتوقع مكتب التحقيقات الألماني توافد عدد كبير من المشجعين الألمان المتشددين على البطولة، التي يسعى من خلالها منتخب بلادهم، بقيادة المدير الفني يواخيم لوف للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتسببت القواعد القانونية الصارمة في روسيا والمجموعة غير المثيرة التي أوقعت القرعة ألمانيا فيها مع منتخبات المكسيك وسويسرا وكوريا الجنوبية في عزوف الكثير من الجماهير الألمانية عن السفر إلى روسيا.