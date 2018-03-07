إصابة جديدة تهدد تواجد غاغو في مونديال روسيا

تعرض لاعب الوسط الأرجنتيني فيرناندو غاغو، قائد نادي بوكا جونيورز، لإصابة جديدة يوم الثلاثاء في الركبة اليمنى التي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي قد يطيل فترة غيابه عن المباريات ويهدد حلمة في المشاركة في مونديال 2018.



وكشفت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية أن غاغو(31 عاماً) غادر تدريبات بوكا جونيورز بعد أن هاجمته ألام شديدة إثر تعرضه لشد في أربطة الركبة التي تم علاجها جراحيا مؤخرا.



وكان اللاعب الأرجنتيني قد حصل على إذن بالعودة من الجهاز الطبي لفريقه بعد أن تعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبي الخلفي والجانبي للركبة في الخامس من أكتوبر الماضي في المباراة التي تعادلت فيها الأرجنتين سلبيا بدون أهداف أمام بيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



ودخل غاغو في ذلك اليوم إلى ملعب اللقاء قبل ست دقائق فقط من تعرضه للإصابة.