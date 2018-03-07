استدعاء جون أوبي ميكيل إلى قائمة نيجيريا

استدعي جون أوبي ميكيل لتشكيلة نيجيريا لأول مرة منذ قرابة أربع سنوات مع ثلاثة لاعبين اخرين لم يسبق لهم تمثيل النسور وذلك لخوض مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم لكرة القدم أمام بولندا وصربيا هذا الشهر.



وأعاد المدرب جيرنوت رور لاعب وسط تورينو البالغ من العمر 26 عاما إلى التشكيلة قبل مواجهة مضيفه منتخب بولندا في 23 مارس وصربيا في لندن بعدها بأربعة أيام حيث تستعد نيجيريا للمشاركة في كأس العالم في روسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الأرجنتين وكرواتيا وآيسلندا.



وانضم المدافع ستيفن إيزي، الذي انتقل مؤخرا إلى لوكوموتيف بلوفديف البلغاري، وثنائي الهجوم جونيور أغايي وغابرييل أوكيتشوكو إلى تشكيلة من 28 لاعبا.