الريال يكرر فوزه على باريس ويتأهل إلى ربع النهائي

كرر ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب في آخر سنتين، فوزه على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2-1، وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (5-2 بمجموع المباراتين) الثلاثاء في باريس.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، التسجيل مطلع الشوط الثاني (51)، فيما عادل سان جرمان عبر الاوروغوياني ادينسون كافاني (71). ودفع سان جرمان ثمن طرد لاعب وسطه الايطالي ماركو فيراتي (66)، ليسجل البرازيلي كاسيميرو هدف الفوز في نهاية المباراة (80).

وكان سان جرمان، خسر ذهابا على ارض ريال 1-3 برغم تقدمه باكرا عن طريق ادريان رابيو، فتأهل الفريق الملكي، حامل الرقم القياسي بعدد الالقاب (12 مرة)، الى ربع النهائي في مسابقته المفضلة.

وافتقد سان جرمان بشدة الى مهاجمه نيمار، أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو من برشلونة الاسباني) الذي خضع لعملية جراحية السبت في بيلو هوريزونتي لمعالجة كسر في القدم تعرض له أمام مرسيليا في الدوري المحلي في 25 فبراير، وسيبتعد لفترة قد تمتد ثلاثة أشهر.

وعجز نادي العاصمة الفرنسية الباحث عن أول ألقابه في المسابقة القارية الأم، عن تكرار مصيره في المواجهة الأولى التي جمعته بريال عام 1993 حين خسر أمامه 1-3 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في مدريد، وقلب الطاولة إيابا واكتسحه 4-1.