بيليرين يغيب عن مواجهة ميلان بداعي الإصابة

قال أرسين فينغر مدرب أرسنال يوم الأربعاء إن هيكتور بيليرين مدافع الفريق سيغيب عن مواجهة ميلان في الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء التدريب.

ولم يسافر بيليرين، 22 عاما، الذي شارك بديلا في مباراة انتهت بهزيمة أرسنال 2-1 أمام برايتون في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع، مع الفريق الإنجليزي إلى إيطاليا لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر.

وأبلغ فينغر مؤتمرا صحفيا: لم يسافر بيليرين. يعاني من تورم في الركبة اليسرى. بعض المشاكل في الأربطة. واضطر للذهاب إلى المستشفى لمعرفة سبب الألم الشديد. لا تبدو إصابة طويلة. حاول استكمال المران لكنه لم يستطع ولذلك تركناه.

وشارك الإسباني بيليرين في كل مباريات أرسنال 29 في الدوري هذا الموسم ولعب أساسيا ثلاث مرات في الدوري الأوروبي.

ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري الممتاز بعدما خسر آخر ثلاث مباريات ولذلك سيكون الفوز بالدوري الأوروبي أفضل فرصة له للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل. ويواجه الفريق تحديا قويا أمام ميلان الذي فاز بكل مباريات الست الأخيرة في جميع المسابقات.