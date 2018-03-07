رياض محرز يعلن اعتزاله.. وليستر: حسابه مخترق

تم الأربعاء حذف منشور وضع يوم الثلاثاء على الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للاعب الجزائري رياض محرز، أعلن فيه توقفه عن مزاولة كرة القدم بناء على طلب طبي، بينما نقلت صحف إنجليزية عن ناديه ليستر سيتي تأكيده أن الصفحة تعرضت للاختراق.

ولم يسبق لمحرز (27 عاما)، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي وأفضل لاعب إفريقي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2016، أن عانى من مشاكل صحية معلنة أو إصابات خطرة. وتصدر اللاعب عناوين الصحف في نهاية يناير، في ختام فترة الانتقالات الشتوية، بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، بسبب ارتفاع المبلغ الذي طالب به ليستر سيتي.

وبعد "اعتكاف" لأيام، عاد محرز إلى ناديه في فبراير، وتمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه في اللقاء مع بورنموث 1-1، يوم السبت الماضي، وذلك عبر ركلة حرة بعيدة في اللحظات القاتلة من المباراة.

وجاء في المنشور: بعد الاستشارة الأخيرة مع أطباء، قررت أن أبقى بعيدا عن كرة القدم. وقتي كلاعب كرة قدم قد وصل إلى خاتمته، وأرغب في قول بعض الكلمات. أرغب في شكر الجميع على اللطف والدعم اللذين أظهروهما لي في هذه المدينة الرائعة. ستبقون دائما في قلبي.

وقرابة ظهر يوم الأربعاء بتوقيت غرينيتش، أي بعد أكثر من 12 ساعة من ظهور المنشور على الصفحة، تم حذفه، علما أن ما نشر كان موجودا فقط على فيسبوك، ولم يرد عبر حساب اللاعب على "تويتر".

ونقلت وسائل إعلام إنجليزية عدة، منها صحيفة "اندبندنت" وشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، عن مصادر في نادي ليستر الذي أحرز عام 2016 لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تأكيدها أنه "بعد التحدث إلى محرز، فإن المنشور الذي ظهر ليل الثلاثاء كان مزيفا فعلا".

وكانت الصحف قد قابلت هذا المنشور بالكثير من علامات الاستفهام، مرجحة تعرض الصفحة للاختراق.

كما لقي المنشور استغراب العديد من متابعي الصفحة الذين يبلغ عددهم أكثر من 1.2 مليون شخص. وسأل أحدهم "هل يمكن لأحد ما أن يخبرنا ماذا يجري؟"، بينما قال آخر "بالتأكيد ثمة اختراق لهذا الحساب"، وتابع ثالث "صفحتك على فيسبوك مخترقة أم ماذا؟ لا يمكنني أن أصدق ذلك!".