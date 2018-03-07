دراكسلر: باريس يستحق الخروج.. وقرار المدرب أغضبني

أعرب الألماني جوليان دراكسلر، لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن أسفه لخروج فريقه من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أن هذا الوداع المبكر للموسم الثاني على التوالي يجب أن يدفع اللاعبين إلى التفكير في أخطائهم.



وقال دراكسلر، الذي أكد أن فريقه استحق الخروج من البطولة: من الصعب تقبل خروجنا بهذا الشكل المؤلم. وكما حدث في العام الماضي، ودع باريس سان جيرمان البطولة الأوروبية في دور الستة عشر، رغم ملايين الدولارات التي أنفقها في إبرام الصفقات.



وتابع دراكسلر عقب سقوط باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء على ملعبه 1 - 2 أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، قائلا: هذا يجب أن يدفعنا للتفكير.



واختتم قائلا: لم أفهم هذا بشكل كامل، فوجئت وغضبت بعض الشيء، في إشارة إلى الدفع به بشكل مفاجئ في المباراة.



ودفع المدير الفني الإسباني لباريس سان جيرمان، أوناي ايمري، باللاعب الألماني في المباراة في الدقيقة 76 على حساب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.