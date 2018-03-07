ديفيد لويز يلجأ إلى برشلونة لإنقاذ موسمه

كشف تقرير إخباري يوم الأربعاء أن ديفيد لويز، مدافع تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، توجه إلى مدينة برشلونة الإسبانية مرتين لعرض نفسه على طبيب أخصائي ، أملا في التعافي سريعا من الإصابة وإنقاذ موسمه.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب البرازيلي الدولي لم يخضع لعملية جراحية وإنما لا يزال يتعافى من إصابتيه في الركبة والكاحل.



وأشارت إلى أن اللاعب يتطلع إلى التعافي قبل نهاية مارس أملا في المشاركة ضمن صفوف الفريق في مواجهة توتنهام المقررة على ملعب "ستامفورد بريدج" في أول أبريل.



وشارك لويز (30 عاماً) في عشر مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، كان آخرها المباراة أمام واتفورد في الخامس من فبراير الماضي.



وكان لويز قد عاد إلى فريق تشيلسي في أغسطس 2016 بعد أن قضى عامين بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.