ساديو ماني: ليفربول يستطيع الفوز على أي فريق

يعتقد ساديو ماني مهاجم ليفربول المنتمي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن بوسع فريقه الفوز على أي فريق في العالم ويتضمن ذلك غريمه مانشستر يونايتد قبل قمة مرتقبة يوم السبت المقبل.



ويتنافس العملاقان على إنهاء منافسات الدوري خلف مانشستر سيتي المتصدر والظهور في المركز الثاني ويتقدم يونايتد بنقطتين على ليفربول ثالث الترتيب قبل خوض آخر تسع جولات.



وفاز ليفربول أربع مرات في آخر خمس مباريات بالدوري وبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء بعد تعادله بدون أهداف مع بورتو في إياب دور الستة عشر وبعدما انتصر فريق المدرب يورغن كلوب 5-صفر ذهابا.



وقال ماني لوسائل إعلام بريطانية: "لن يكون الأمر سهلا لكني أقول دائما إننا نستطيع الفوز على أي فريق في العالم. بكل أمانة فإن المنافس (يونايتد) من أفضل فرق إنجلترا وبالطبع العالم لكن نحن أيضا كذلك".



وواصل: "إنه حلم كل لاعب أن يخوض مثل هذه المباريات لذا يتطلع الجميع إلى المباراة".



وفاز يونايتد في ثلاث من آخر خمس مباريات بالدوري، وحقق انتصارين متتاليين على تشيلسي وكريستال بالاس، وسيشعر الفريق صاحب الأرض براحة قبل لقاء يوم السبت لأنه لم يتمكن أي فريق زائر من الخروج منتصرا في أولد ترافورد هذا الموسم سوى سيتي.



وفاز ليفربول لآخر مرة في أولد ترافورد عام 2014 لكن الحارس لوريوس كاريوس يثق في قدرة فريقه على الانتصار خارج أرضه في ظل سعيه لحسم التأهل لدوري الأبطال.



وقال كاريوس: "هذه مباراة مهمة جدا لنا وللنادي وللمشجعين".



وتابع: "بكل تأكيد يملك المنافس تشكيلة جيدة ويجب أن نحترمه لكننا لا نخشى أي منافس. نشعر بثقة كبيرة وننظر إلى أنفسنا وإمكانياتنا ونعرف أن بوسعنا الفوز".



وزاد بقوله: "نريد التأهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا مجددا ولا توجد الكثير من المراكز المؤهلة وسيكون المركز الثاني مثاليا بكل تأكيد".