كوتينيو للاعبي برشلونة: ستواجهون محمد صلاح في الكلاسيكو

كشف البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الحالي أن محمد صلاح زميله السابق في ليفربول الإنجليزي سينتقل إلى ريال مدريد الصيف القادم ليكون ضمن العناصر التي ستشارك في "الكلاسيكو" الموسم المقبل.

وأحرز محمد صلاح 32 هدفاً في 38 مباراة لعبها مع ليفربول منذ بداية الموسم، وبات هدفاً لفلورنتينو بيريز الذي يريد تعزيز صفوف الفريق الأبيض بعد موسم مخيب على الصعيد المحلي.

وقال كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة لقاء 160 مليون يورو: صلاح يتفاوض حالياً مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وربما تكون قيمة الانتقال 80 مليون يورو.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن المثلث الهجومي "بي.بي.سي" المكون من كريم بنزيمة وغاريث بيل بات من الماضي وأن كريستيانو رونالدو نجم الفريق وهدافه التاريخي بات بحاجة إلى مهاجمين جديدين يكونون إلى جانبه، ومحمد صلاح أبرز تلك الخيارات.

وبحسب كوتينيو فإن فلورنتينو بيريز أبلغ صلاح أنه خيار رئيس إلى جانب المهاجم البلجيكي إيدن هازارد، بعدما تعثرت محاولات رئيس نادي ريال مدريد بالحصول على النجم الإنجليزي هاري كين الذي يطلب توتنهام 200 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته.

وأصبح صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول بعد رحيل البرازيلي كوتينيو، واستطاع قيادة الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بورتو إياباً والفوز ذهاباً بخماسية.

ويحتل صلاح المركز الأول في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي متساوياً مع هاري كين لاعب توتنهام، كما يحتل المركز الخامس في عدد التمريرات الحاسمة برصيد 8 تمريرات بفارق ست تمريرات عن كيفين دي بروين المتصدر.