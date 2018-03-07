كومان يستدعي كلويفرت الصغير إلى قائمة هولندا

استدعى رونالد كومان المدرب الجديد لمنتخب هولندا لكرة القدم 33 لاعبا للانضمام لتشكيلة مبدئية ستخوض مباراتين وديتين هذا الشهر أمام إنجلترا والبرتغال يتقدمهم جاستن كلويفرت نجل باترك النجم السابق ولاعب أياكس الحالي.



وكان اللاعب الشاب الذي يلعب بين صفوف أياكس امستردام واحدا من سبعة لاعبين استدعوا يوم الأربعاء لتمثيل هولندا للمرة الأولى تحت قيادة كومان الذي يجدد تشكيلته بعد أن تولى المهمة الشهر الماضي إثر فشل هولندا في بلوغ نهائيات كأس العالم التي تنطلق في يونيو في روسيا.



كما ضمت التشكيلة أيضا لاعب الوسط هانس هاتيبور الذي يلعب في إيطاليا ورود فورمر من كلوب بروج متصدر الدوري البلجيكي وستيفن برهوين من ايندهوفن متصدر الدوري الهولندي إضافة إلى الثلاثي ماركو بيزوت وخوس تيل وفاوت فيخهورست من الكمار.



وظل كومان محتفظا بثقته في دالي بليند لاعب مانشستر يونايتد رغم قلة مشاركاته في الآونة الأخيرة كما استدعي المدافع جيفري بروما بعد طول غياب بسبب الإصابة.



وقام المدرب الجديد بجولة الأسبوع الماضي شملت أندية القمة في هولندا كما التقى مع أرين روبن وويسلي شنايدر قبل إعلان تشكيلته. وأعلن شنايدر اعتزال اللعب الدولي مطلع هذا الأسبوع وهو القرار الذي اتخذه روبن العام الماضي.



وتستضيف هولندا منتخب إنجلترا المتأهل إلى كأس العالم في مباراة ودية في أمستردام في 23 مارس بينما تلتقي البرتغال بعدها بثلاثة أيام في جنيف في سويسرا.